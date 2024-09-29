Sinemanın gücü

Sinema Yazarları Derneği’nde neredeyse yirmi yıl kadar önce tanıdığım Deniz Yavuz’un 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Sanat Direktörü olduğunu, X’te Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in gönderisinde okudum. Gönderiyi “laykladım”. Deniz’i de WhatsApp’tan tebrik ettim.

Tercüman Gazetesi’nde film eleştirileri yazdığım yıllarda, 12 Eylül’de kapatılan SİYAD yeniden kuruldu. Ben o trene işte o tarihlerde, başka bir sinema yazarları treni olmadığı için bindim. Sanırım 23 numaralı üyesiyim. SİYAD’ın uzun zaman Genel Sekreterliğini yapan Saim Yavuz ve daha sonra aynı görevi üstlenen Deniz Yavuz, trenlerindeki “zorunlu yolcuya” her vakit nezaket ve hüsnü niyetle yaklaştılar -bu kanaatim daha sonraki ve bugünkü yöneticiler için de aynen geçerli- bu yüzden ilişkilerimiz hâlâ sürüyor.

Sözün özü, Deniz Yavuz’un festival direktörü olması benim de hâlâ yazmaya devam etmem onunla bir röportaj yapmamı icap ettirdi. Halkla İlişkiler gibi kritik bir alanda organizasyon başarılarına pek çok defa imza atmış olan Batuhan Zümrüt her zamanki gibi ta İspanya’dan konuya dâhil olarak işi kolaylaştırdı. Yavuz’a ilk sorum şu oldu:

- Bu yılki festivalin hedefleri nelerdir?

Yönetmenlerin eserlerini geniş kitlelerle buluşturmak. Altın Portakal’ın bu seneki sanat yönetmenliğini üstlenmek, benim için zorlu bir süreçti. Bu yıl özellikle çeşitlilik ve özgünlük üzerine kurulu bir program hazırlanmasına özen gösterdik. Hedefimiz, farklı kültürlerden, farklı bakış açılarından gelen filmleri bir araya getirerek sinemanın gücünü vurgulamak.

- Festivalde yenilikler var mı?

Evet. “Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması”nı hayata geçiriyoruz. Türkiye’nin dört bir yanındaki sinema öğrencilerinden gelen filmler değerlendirilecek ve finale kalanlar, festival süresince ustalarıyla sinema üzerine sohbetler yapma fırsatı bulacaklar. Ayrıca bir film, birincilik ödülü kazanacak. Bu yarışmanın sinema öğrencileri için büyük bir motivasyon kaynağı olacağını düşünüyorum.

- Ulusal yarışma bölümü başvuruları için 15 gün gibi kısa bir süre tanıdınız sonuç ne oldu?

Son on yılın en yüksek uzun metrajlı film başvuru sayısına ulaştık. Bu, sinemamızdaki üretkenliğin artışını görmek açısından bizleri oldukça sevindirdi. Teknoloji geliştikçe film yapımı süreçleri eskisine göre hızlansa da sinema hâlâ en maliyetli sanat dallarından biri. Başvurulardaki bu artış cesaret verici olsa da yeni girişimcilerle, yaratıcı yönetmenlerle tanışma fırsatını artırmak gerektiğine inanıyorum. Türkiye’de sinema üretim potansiyeli var ve sinemacılar, fırsat bulduklarında bu potansiyeli değerlendirmeye hevesli. Ancak sayıların daha da artması gerektiğini düşünüyorum.

- Ulusal yarışma seçkisinde ne tür filmler yer alıyor?

Yönetmenlerin ilk filmleri, kadın yönetmenlerin projeleri ve uluslararası festivallerde yer almış kıymetli kısa ve belgesel filmler yer alıyor. Uluslararası seçkimizde de tıpkı ulusal yarışmadaki gibi prömiyer şartı bulunuyor. Her kategoride yarışan yapımlar dikkatle izlenmeli, çünkü her biri büyük emeklerin ve özverili çalışmaların ürünü. Ayrıca özel gösterimlerde de birbirinden değerli belgesel filmleri izleyicilerle buluşturacağız.

- Altın Portakal, geniş çaplı bir çalıştaya da ev sahipliği yapacak.

Evet, bu tür çalıştaylar sinema sektörü için büyük bir ihtiyaç. Özellikle pandemi sonrası, sinemamızda birçok sorun daha görünür hale geldi. Bu sorunları derinlemesine tartışabileceğimiz, çözüm önerileri üretebileceğimiz profesyonel platformlara ihtiyaç var. Altın Portakal’a ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bu çalıştayı destekledikleri için teşekkür etmek gerekiyor.

- Son bir soru: 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali’ni özü nedir?

61. Altın Portakal’da, sinemanın her alanda dönüşüm sağlayabileceği inancını merkeze aldık. Sanatın sadece bir eğlence aracı değil, aynı zamanda bir sorgulama ve değiştirme gücüne sahip olduğunu göstermeye çalıştık. Bu festivalde birlikte çalıştığımız tüm ekibe, katkı sunan sanatçılara, jüri üyelerimize, katılımcılara ve izleyicilere teşekkür etmek istiyorum.