Sınıfa giren öğrenci iki öğretmeni uygunsuz yakaladı. Herkes iki öğretmenin halini konuşuyor

Avustralya Aquinas Koleji'nde iki öğretmeni bir öğrenci sınıfta cinsel ilişkiye girerken yakalandı. Olay okulda büyük şok yaşanmasına neden oldu. Öğretmenlerin kimliği açıklanmazken, veliler çeşitli tahminlerde bulunuyor.

Sınıfa giren öğrenci iki öğretmeni uygunsuz yakaladı. Herkes iki öğretmenin halini konuşuyor

ABC'nin haberine göre, Avustralya'nın Queensland Adası'nın en elit okullarında biri olan Aquinas kolejinde,erkek ve kadın iki öğretmen, sınıfta cinsel ilişkiye girerken bir öğrenci tarafından basıldı.

Geçen Salı günü meydana gelen olay sonrası iki öğretmende görevden alındı. Okul müdürü Marcus Richardson, Perşembe öğleden sonra velilere, 'okul sınırları içinde iken iki personelin davranışı' hakkında bilgi vermek için bir yazı yazdı.

Richardson, "Bu konu ciddiye alınmaktadır ve şu anda bir soruşturma devam etmektedir. Bilin ki, soruşturma gerçekleştirilirken bu konuda herhangi bir kamusal yorum yapamayız. Okulun önceliği, öğrencilerin ve personelin güvenliği ve sağlığıdır. Bu konuda herhangi bir endişeniz varsa, lütfen benimle iletişime geçin" dedi.

Aquinas Koleji'nde yaklaşık 1.200 öğrenci bulunmakta ve ebeveynler, Gold Coast'taki en eski karma Katolik okuluna çocuklarını göndermek için yılda 5.700 dolar kadar ödeme yapmaktadır.

1964 yılında kurulan kolej, eski Miss Universe Australia Jesinta Campbell ve hüküm giymiş kariyer suçlusu Peter Foster gibi isimlere ev sahipliği yapmıştır.

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