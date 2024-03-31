Sinir hastalıklarına müjde. İşte şifa saçan ot

Erhan Songür
Sinir hastalıklarına müjde. İşte şifa saçan ot
Çağımızın sorunu olan sinir hastalıklarına müjde dedirtecek hingu otu ortaya çıktı.

Birçok insan, sağlığa faydalı olduğu bilinen doğal ürünleri tercih eder. Bu ürünlerden biri olan hingu otu, dikkat çekici özelliklere sahiptir.

Hingu otu nedir?

İran, Suriye, Afganistan ve Horasan dağlarında yetişen hingu otu adlı bitkinin köküne yapılan kesiklerden akan koyu bir maddedir.

Sarı esmer renkli, yumuşak balmumu kıvamında reçineli zamktır.

Hingu otunun faydaları:

Bağırsak gazlarını giderir. Sindirim sistemi rahatsızlıklarında etkilidir.

Hazmı kolaylaştırır. Sindirim sürecini destekler.

Bağırsak solucanlarının düşürülmesine yardımcı olur. Parazitlere karşı etkilidir.

Balgam söktürür. Solunum yolu problemlerinde kullanışlıdır.

İsteri ve sinir hastalıklarında yatıştırıcı olarak kullanılır. Sinir sistemini destekler.

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