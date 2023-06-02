Sınırlardan nasıl geçtiklerini izliyorduk. Afgan kaçaklar artık canlı yayınlara konuk oluyor

Ülkeye giriş yapan kaçakların sayısı her geçen gün artarken, hükümetin göç politikası ve sınır güvenliği konusunda ciddi eleştiriler alıyor.

Kaçaklar, sınırı geçtikten sonra kendilerine verilen belgelerle Türkiye’de kalabiliyorlar. Ayrıca sosyal medyada sınır geçişine dair videolar paylaşarak diğer kaçaklara yol gösteriyorlar.

Buna karşın hükümet yetkilileri, sınırların Cumhuriyet tarihinin en sıkı güvenlik tedbirleriyle korunduğunu iddia ediyor. Bakan Hulusi Akar, sınırlarda modüler duvarlar, tel örgüler, hendekler, elektronik kuleler, gece-gündüz görüş cihazları ve sese duyarlı sensörler gibi teknolojik sistemlerin kullanıldığını söyledi.

CANLI YAYINDA SINIRDAN NASIL GEÇTİĞİNİ ANLATTI

Didem Arslan Yılmaz’ın konuğu olan Afgan kaçak ise sınırlarımızın ne halde olduğunu gözler önüne serdi.

Show TV'de Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına katılan bir Afgan , Türkiye'ye nasıl kaçak girdiğini anlattı.

Van'dan 50 kişilik bir grupla sınırı geçtiklerini söyleyen Afgan , Ankara'ya giderek bir belge aldığını ve daha sonra Denizli'ye gönderildiğini belirtti.

Türkiye'ye hayatını kurtarmak için geldiğini ifade eden Afgan , geçmişte çok zorluklar yaşadığını dile getirdi .

Bu durum, sınır güvenliğimizin gerçekte ne kadar etkili olduğu sorusunu akıllara getirdi.