Kaçakları taşıyan minibüs alev alınca hepsi ormanlık alana kaçtı. Durdurun bu istila akınını

Editör: Ayşe Memiş

Türkiye’nin ana gündemlerinden biri Suriyeli sığınmacılar ve kaçaklar. Her geçen gün sınırdan geçen Suriyeli, Afgan ve Pakistanlı kaçakların videosu sosyal medyada paylaşılıyor.

İktidarın uyguladığı açık kapı politikası nedeniyle Türkiye’de kaç milyon kaçağın yaşadığı tam olarak bilinmiyor.

Bir görüntü de İzmir Buca’dan geldi. Trafikte bir minibüs bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Minibüs yol ortasında durdu ve alev aldığu sırada minibüsten onlarda kişilik bir grup çıktı.

Araçtan inenlerin kaçak olduğu belirtilen paylaşımda kaçakların hepsi ormanlık alana doğru koştu.

Araçtan inerek ormanlık alana doğru koşan grubun 'kaçak' olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Ancak resmi makamlardan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

GELEN TEPKİLER ŞÖYLE:

Libya askerinden yardım isteme zamanı geldi arkadaşlar.

Ortadoğu’nun kontrolsüz kalitesiz nüfusu başımıza bela oldu

Çok değil 10 yıl içerisinde halk sokaklarda bunları tek tek avlayacak o duruma gelicek turkiye görürsünüz.