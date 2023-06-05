Kaçak Afganlar ellerinde bıçakla güç gösterisi yaptı. Kim dur diyecek bunlara

Editör: Ayşe Memiş

Türkiye’de kaçak Afgan, Pakistan ve Suriyeli sığınmacı sorunu giderek büyüyor. Sayıların giderek artması toplum içinde huzursuzlukların doğmasına neden oluyor.

Muhalefet Suriyeli sığınmacıların ve yabancıların gönderilmesini isterken iktidar kalmaları yönlerinde açıklamalar yapmıştı. Ayrıca iktidarın uyguladığı “Açık kapı politikası” nedeniyle sınırlar yol geçen hanına döndü.

Son birkaç yıldır kaçak Pakistanlı ve Afganistanlıların kadınları taciz ettiği ve izinsiz kayda aldığı videolar gündemi sarsmıştı.

İran üzerinden kaçak giriş yapan Pakistanlılar ve Afganlar, TikTok'tan skandal videolar yayınlıyor.

Geçtiğimiz günlerde kaçak Afganlar ellerinde silahlarla video kaydı almıştı.

Bu kez ellerinde bıçaklarla kameraya çıktılar. Boğaz kesme işareti yapan ve bıçak sallayan Afganların görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Videoya tepki üstüne tepki geldi.

Öte yandan geçen yıl TikTok''ta "irfanwafa18" kullanıcı adıyla paylaşılan videoda, Afganların otomatik tüfek, roketatar ve el bombaları ile tam teçhizatlı bir şekilde İstanbul’da dolaştığı görülmüştü.