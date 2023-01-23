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Kimseye haber vermeden kuru dalları yaktı. Çevredekiler yangın var sanıp itfaiyeyi aradı

Sinop’ta yaşlı vatandaş, evinin önündeki kuru dalları itfaiye ekiplerine haber vermeden yaktı. Yoğun dumanı gören çevredekilerin yangın ihbarında bulunması ekipleri harekete geçirdi.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 14:22
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Sinop'ta bahçesindeki kuru dalları yakan kişinin evi yanıyor sanıldı

Kimseye haber vermeden kuru dalları yaktı. Çevredekiler yangın var sanıp itfaiyeyi aradı
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İHA

Olay, saat 11.30 sıralarında Bostancılı Mahallesi'nde meydana geldi.

Sami Y.(73) evinin önünde biriktirdiği kuru dalları yakmak istedi. Bölgeden çıkan yoğun dumanı gören vatandaşlar ise yangın çıktığını iddia ederek durumu 112’ye bildirdi, bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kendisine yaptığının yasak olduğunu söyleyen ekiplerle bir süre tartışan Sami Y., güçlükle ikna edildi.

İtfaiye görevlisi, kuru dalları yakmadan önce kendilerine bilgi vermediği için gelen ihbarı yangın olarak değerlendirip hızla olay yerine geldiklerini belirterek vatandaşa, “Sen bize haber vermediğin için bizi arayan vatandaş ‘ev yanıyor’ diyor. Biz de Sinop’u ayağa kaldırarak geldik. Sen bize haber versen ben arayan vatandaşa ‘orada çöp yakılıyor, haberimiz var’ derim. Bu kadar basit” ifadelerini kullandı.

Ateşin rüzgârdan dolayı başka yerlere sıçrama tehlikesinin olduğunu söyleyen görevliye Sami Y, “Havaya baktım da yaptım, ben çocuk muyum” diyerek tepki gösterdi. Yaptığının yasak olduğunu söyleyen ekipler, vatandaşı bir daha yapmaması gerektiği uyarısı yaparak oradan ayrıldı.

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