﻿Sinop’ta 12 yaşındaki çocuk camdan düşerek yaralandı

Sinop’ta 12 yaşındaki kız çocuğu dördüncü kattaki evlerinin camından düşerek yaralandı.

Olay, saat 23.45’te Kefevi Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 12 yaşındaki kız çocuğu 6 katlı bir apartmanın dördüncü katındaki evlerinin camından düştü. Apartman önündeki toprak zemine düşen çocuk yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çocuk Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Kaynak: İHA)