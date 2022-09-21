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Sinop’ta otomobil devrildi: 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı

Sinop’ta otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yağmur suyu kanalına devrildi. Kazada aynı aileden 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı. 

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 14:30
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Sinop’ta otomobil su sanalına devrildi: 5 yaralı

Sinop’ta otomobil devrildi: 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı
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Sinop’ta otomobilin yağmur suyu kanalına devrildiği kazada 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Sinop-Boyabat karayolu üzerinde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, C.Ö.'nün kullandığı 57 DB 234 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ kısmında bulunan yağmur suyu kanalına devrildi. Ters dönen araçta bulunan aynı aileden 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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