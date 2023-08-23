Sinop’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı

TÜİK tarafından açıklanan 2023 yılı Temmuz ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre Sinop'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 68 bin 652 oldu.

KAYNAK: İHA
Sinop’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Temmuz ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Sinop’ta Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 68 bin 652 adet taşıtın yüzde 49,9‘unu (34 bin 287) otomobil, yüzde 14,7’sini motosiklet, yüzde 14,4'ünü kamyonet, yüzde 14,3’ünü traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 2,6'sını minibüs, yüzde 0,4'ünü ise otobüs ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Sinop’ta Temmuz ayında 493 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan toplam 493 adet taşıt içinde motosiklet yüzde 70,4 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 16,6 ile otomobil, yüzde 7,1 ile traktör, yüzde 4,7 ile kamyonet takip etti. Sinop’ta Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı geçen aya göre 62 adet arttı. Sinop’ta Temmuz ayında 16 farklı otomobil markasından 82 adet aracın trafiğe kaydı yapıldı.

Devri yapılan toplam 1752 adet taşıt içinde otomobil 1045 adet ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla 341 adet ile motosiklet, 204 adet ile kamyonet ve 101 adet ile traktör takip etti. Temmuz ayında devri yapılan taşıtların 61 adedini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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