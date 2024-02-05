Sinop'ta yük gemilerine 'fırtına' engeli! Doğal limana demirlediler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğleden sonra Karadeniz’in doğusunda Kastamonu ile Samsun arasında rüzgarın batı ve güneybatıdan 6-8 kuvvetinde eseceğini ve fırtınanın saatte 75 kilometreye ulaşacağını duyurdu.

Fırtınanın etkisini göstereceği bölgelerde uluslararası yük taşıyan gemiler ve balıkçılar denize çıkmayıp iç limanda güvenli bir şekilde bekliyor.

Sinop Valiliği de vatandaşları ulaşımda aksaklıklar gibi olası sorunlara karşı uyararak dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.