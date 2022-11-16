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Herkesin korkulu rüyası olan hastalığa Sinovac'ın iyi geldiği ortaya çıktı. Bilim insanları açıkladı

Yeni yapılan çalışama nazofarenks kanseri ilaçlarının Çin aşısı Sinovac ile aşılandıktan sonra kullanılmasının daha etkili olduğunu ortaya koydu.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 11:53
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Sinovac aşısının nazofarenks kanser türüne iyi geldiği ortaya çıktı

Herkesin korkulu rüyası olan hastalığa Sinovac'ın iyi geldiği ortaya çıktı. Bilim insanları açıkladı
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Independent Türkçe'de yer alan habere göre, bilim insanları Covid-19 aşısının nazofarenks (üst yutak) kanserinin tedavisine yardımcı olabileceğini iddia etti

Almanya'daki Bonn Üniversitesi'nden ve Çin'deki Shanxi Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü çalışma, aşıların kanser tedavisinin etkinliğini artırdığını gösterdi. Nazofarenks kanserinden mustarip hastalar genellikle tümöre karşı bağışıklık sistemlerini aktive eden ilaçlarla tedavi ediliyor. Bu nedenle şimdiye kadar Covid-19'a aşılarının kanser tedavisinin başarısını azaltabileceği veya ciddi yan etkilere neden olabileceğinden korkuluyordu.

SİNOVAC AŞISI ETKİLİ OLDU

Bunun doğru olup olmadığını anlamak isteyen ekip, Çin'in geliştirdiği inaktif Sinovac aşısının kanser hastaları üzerindeki etkilerini araştırdı. Çin'in çeşitli bölgelerindeki 23 hastanede tedavi gören 1500'den fazla hastayı gözlemledi. Bu hastalardan 373'ü, kanser tedavisine başlamadan önce Sinovac aşısı olmuştu.

Araştırmacılar söz konusu kişilerin kanser tedavisine daha iyi yanıt verdiğini saptadı. Birçok kanser hücresi, vücudun bağışıklık hücreleri olan PD-1 reseptörünü etkiliyor. Bu sayede vücudun savunma gücünü kırmış oluyor. Bu tür kanserlerin tedavisinde PD-1 reseptörlerini bloke etmek için ilaçlar kullanılabilir. Böylelikle bağışıklık sisteminin tümörle daha etkili bir şekilde mücadele etmesi sağlanabilir.

Öte yandan Covid aşısı, PD-1 reseptörünün de dahil olduğu bir bağışıklık tepkisini uyararak çalışıyor. Bilim insanları tam da bu yüzden aşıların kanser tedavisini kötü etkileyebileceğinden şüpheleniyordu. Ancak yeni araştırmada elde edilen bulgular tam tersine işaret ediyor.

“AŞILANAN HASTALAR DAHA İYİ YANIT VERDİ”

Hakemli bilimsel dergi Annals of Oncology'de yayımlanan araştırmanın ortak yazarı Prof. Dr. Christian Kurts, "Aşılanan hastalar, anti-PD-1 tedavisine diğerlerine kıyasla önemli ölçüde daha iyi yanıt verdi. Bu çok şaşırtıcı. Aynı zamanda aşının ciddi yan etkilerini de daha sık deneyimlemediler." diye konuştu.

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