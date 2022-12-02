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New York'ta fare istilası

ABD'nin New York kentinde belediye fare alarmı verdi. Kentte giderek artan fare popülasyonunu kontrol altına almak için bir iş ilanı yayımlandı. İlanda, işi alacak kişide aranan özellikler dikkati çekti.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 18:38
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Amerikanın New York Belediyesi fare yakalayacak işçi arıyor

New York'ta fare istilası
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New York'ta fare popülasyonu rahatsızlık verici boyutta. Belediye, fare sorununu çözmek için iş ilanı verdi. İş ilanında artan fare popülasyonuyla mücadele edecek kişinin üniversite mezunu ve deneyim sahibi olması bekleniyor.

Haşerelerle savaşmak için istek, kararlılık ve öldürücü içgüdülere sahip olması da aranan diğer özellikler arasında. İşi alacak kişiye yıllık 170 bin dolar maaş ödenecek.

YÜZDE 70 ARTTI

New York'ta fare popülasyonu 2022'nin ocak ağustos döneminde iki yıl öncesine göre yüzde 70 arttı. Belediye Başkanı Eric Adams'ın, seçim öncesi verdiği vaatler arasında fare sorununa çözüm bulmak da vardı. (AA)

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