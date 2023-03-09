Sır cinayetin gizemi 22 yıl sonra çözüldü 

İHA'nın haberine göre, Manisa’nın Akhisar ilçesi Sazoba Mahallesi'nde 26 Ekim 2001 tarihinde Fettah Arslan’ın ateşli silah ile göğüs bölgesine 3 el ateş edilmek suretiyle öldürüldü.

Jandarma Fettah Arslan'ın öldürülmeden önce imam nikahlı evlilik yaptığı ve cinayetin ardından bir çocukları olduğu, aile fertlerinin ise isim değiştirerek İzmir’in Bayındır ilçesinde ikamet ettiklerini tespit etti.

Yürütülen çalışmada, şüpheli şahısların yaklaşık 22 yıldır firari oldukları ve gerçek kimliklerini gizledikleri bilgisine ulaşan Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT birimleri firari şahısların yakalanması için İzmir’in Bayındır ilçesine gitti.

Bayındır ilçesinde yapılan saha çalışmasında şüphelilerin inşaatlarda çalıştıkları ve aileleri ile aynı ikamette yaşadıkları tespit edildi. Şüphelilerin komşularından oturdukları ikamette yaşayanların kim olduğu sorulduğunda şüphelilerin kendilerini farklı isimler ile tanıttıklarını öğrenen jandarma ekipleri, günlerce süren takip sonrası şüphelilerin adreslerini belirlemeyi başardı.

Jandarma düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla şüphelileri ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 şüpheli erkek şahıs Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.