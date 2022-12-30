Bakanlık duyurdu. Ehliyeti olan herkesi ilgilendiriyor

Eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi gerekiyor. 31 Aralık 2022 itibariyle eski tip ehliyetler kullanılamayacaktı. Ancak bakanlık tarafından yeni bir duyuru yapıldı.

Eski tip ehliyet sahiplerini ilgilendiren bir açıklama yapıldı. Eski tip ehliyetler 2 yıl daha kullanılabilecek.

İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesindeki duyurunun metni şu şu şekilde;

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama

Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi Bakanlığımız tarafından 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.

Genel Müdürlüğün açıklamasında, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren geçici 10'uncu maddesi uyarınca değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemlerinin 5 yıl içerisinde tamamlanması gerektiği ve bu sürenin Bakanlığımızca uzatılabileceği belirtildi.

Türkiye ve dünyada 2020-2022'de salgın nedeniyle vatandaşların yeni tip sürücü belgeleri için müracaat edemedikleri ifade edilen açıklamada, nüfus müdürlüklerinde yoğunluğun azaltılması amacıyla 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresinin 31 Aralık 2022'den itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığı bilgisi verildi.