Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Bosnalı Sırp liderler ile görüştü

Vucic ve Bosnalı Sırp liderler ülkenin başkenti Belgrad'da yapılan kapalı görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Vucic, Bosna Hersek'te 2 Ekim'de yapılan seçimlerde zafer elde eden Cvijanovic ve Dodik'i tebrik etti ve başarılar diledi.

Yapılan kapalı görüşmeye ilişkin bilgi veren Vucic, kendilerini bekleyen "siyasi yükümlülükler ve bölgesel sorunlar" üzerine konuştuklarını kaydetti.

"İNSANLARIMIZ İÇİN BARIŞI KORUMAMIZDAN MEMNUNUM"

Vucic, ülkesinin, Bosna Hersek'in 6. dış ticaret ortağı olduğunu kaydederek, "RS halkı, Sırbistan'da her zaman 'sırtını dayayacak' ve kendilerine mümkün olduğunca her alanda yardımcı olacak birilerine sahip. Bizim onları düşündüğümüz kadar, bizi düşündükleri ve her zaman Sırbistan'ın yanında oldukları için RS halkına teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Belgrad ile Priştine arasında tartışmalı araç plakaları nedeniyle ortaya çıkan krizi düşürmek üzere anlaşmaya varılmasını değerlendiren Vucic, "İnsanlarımız için barışı korumamızdan memnunum. Dün sokağa çıkıp protesto düzenleyen kadınların barışı hak ediyor olmasından ve Sırp çocuklarının Sırp okullarına gidip Sırpça ve diğer dilleri öğrenmesinden de memnunum." diye konuştu.

"BOSNA HERSEK VE SIRBİSTAN'IN BİRBİRLERİNİ DAHA İYİ ANLAMALARINA KATKIDA BULUNMAK İSTİYORUM"

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Cvijanovic, Vucic ve Dodik ile yapılan görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkilere ve ortak projelerin geliştirilmesine değindiklerini söyledi.

Cvijanovic, ülkesinde gerçekleştirilen seçimlerden sonra kendilerini "büyük zorlukların" beklediğine dikkati çekerken, "Bosna Hersek ve Sırbistan'ın birbirlerini daha iyi anlamalarına katkıda bulunmak istiyorum." ifadesini kullandı.

"KOSOVA'DAKİ HALKIMIZIN ARKASINDAYIZ"

RS Başkanı Dodik de Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e, RS'ye verdikleri destek için teşekkür etti ve yapılan görüşmenin, kendisi ve Cvijanovic'in seçimlerden sonra gerçekleştirilen ilk dış ziyaret olduğuna dikkati çekti.

Vucic ile önemli konular üzerinde görüştüklerini ifade eden Dodik, RS hükümeti kurulduktan sonra, RS Meclisi ve Sırbistan Meclisi'nin ortak oturum düzenleyeceğini kaydetti.

Dodik, görüşmede, Belgrad-Priştine sorunlarına da değindiklerini kaydederken, "Kosova'daki halkımızın arkasındayız, karmaşık koşullar ek çaba gerektiriyor. Sırbistan, Priştine meselesi ve Ukrayna'daki çatışmalar yüzünden baskının merkez üssü durumunda." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Dodik, RS'nin Bosna Hersek'in NATO üyesi olması yolunda "herhangi bir onay" vermeye hazır olmadığını söyledi. (AA)