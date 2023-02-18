﻿Sırbistan depremzedelere yardım edecek

Sırbistan hükümetince yapılan yazılı açıklamaya göre, hükümetin bugün düzenlenen oturumunda, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için tıbbi ekipman, ilaç ve nakdi yardım kararı alındı.

Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerin ihtiyaçlarında kullanılması için 1'er milyon euro nakdi yardım ayrıldığı kaydedilen açıklamada, her iki ülkeye yaklaşık 1 milyon euro değerinde tıbbi ekipman ve ilaç gönderme kararı alındığı da yer aldı.

Açıklamada ayrıca, deprem bölgesine ulaştırılacak insani yardımların Sırbistan gümrük bölgesinden geçişinin kolaylaştırılmasına karar verildiği belirtildi.

Sırbistan İslam Birliği Meşihatı da devam eden yardım kampanyası kapsamında 188 bin aeuro toplandığını ifade ederek, bunun 175 bin euroluk kısmının Diyanet İşleri Başkanlığına gönderildiği, kalan miktarın da kampanya bitiminde ulaştırılacağı belirtildi.

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde faaliyet gösteren Sırp Hayırseverler Forumu ve Svetionik Derneği tarafından düzenlenen kampanyalar kapsamında da 40 bin euro yardım toplandığı ifade edildi.

Depremzedelerin yaralarını sarmak için düzenlenen kampanyanın devam ettiğini belirten Sancaklı sivil toplum kuruluşları, bir ay boyunca yardımların toplanacağını duyurdu. (AA)