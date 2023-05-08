Sırbistan’daki silahlı saldırıların ardından halk sokağa indi

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da geçen hafta düzenlenen iki silahlı saldırının ardından “Sırbistan şiddete karşı” sloganıyla 50 binden fazla kişi sokağa inerek, hükümeti protesto etti.

Sırbistan’daki silahlı saldırıların ardından halk sokağa indi

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da geçen hafta düzenlenen iki silahlı saldırının ardından binlerce kişi sokağa indi. Muhalefetin çağrısı üzerine “Sırbistan şiddete karşı” sloganıyla düzenlenen protestoya 50 binden fazla kişi katıldı. Göstericiler, açık alanda şiddete teşvikin durdurulması, şiddet içerikli programların yayından kaldırılması, Sırbistan Radyo ve Televizyonu’nun (RTS) yönetimi ve Sırbistan’da hangi kanalların yayınlayacağını belirleyen denetleme kurulunun istifasını talep etti. Geçen hafta 17 kişinin hayatını kaybettiği toplu saldırıların sorumlusunun İçişleri Bakanı Bratislav Gasic ile Güvenlik ve İstihbarat Ajansı Başkanı Aleksandar Vulin olduğuna işaret eden göstericiler, sorumlu bakan ve üst düzey yöneticileri istifaya çağırdı. Belgrad’ın yanı sıra Novi Sad şehrinde de “Her şey durmalı” sloganıyla gösteri düzenlendi.

aw886973-03.jpgMUHALEFETTEN HÜKÜMETE 12 MAYIS’A KADAR SÜRE

Muhalefetin Sırbistan Meclisi’nde yalnızca “hükümetin ülkenin mevcut güvenlik durumundaki rolü” gündemiyle toplanmasını talep ettiği belirtilirken, hükümete taleplerin uygulanması için 12 Mayıs’a kadar süre verdi. Muhalefet temsilcileri, taleplerinin gerçekleştirilmemesi durumunda yaşanan trajedinin büyüklüğüne uygun önlemlerin alınacağını duyurdu.

SIRBİSTAN’DAKİ SİLAHLI SALDIRILAR

Belgrad yakınlarındaki Vracar’da 3 Mayıs'ta Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda 14 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Kosta Kecmanovic'in düzenlediği silahlı saldırıda 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetmiş, 1 öğretmen ve 6 öğrenci yaralanmıştı. Kecmanovic’in saldırıyı önceden planladığı ve kurbanların isimlerinden oluşan bir liste hazırladığı ortaya çıkmıştı. Okul saldırısından iki gün sonra ise Mladenovac’ta 21 yaşındaki Uros Blazic, seyir halindeki araçtan otomatik tüfekle etrafa rastgele ateş ederek 8 kişiyi öldürmüştü. Hükümet, yaşanan silahlı saldırıların ardından ulusal yas ilan etmişti. (İHA)

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