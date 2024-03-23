Sırbistan'dan iddia: ABD ve İngiltere, Moskova'daki saldırıyı biliyordu

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya’nın başkenti Moskova'daki konser salonunda sivilleri hedef alan terör saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yerel bir televizyon programında konuşan Vucic, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ve Rus halkına taziye dileklerini iletti.

ABD ve İngiltere'nin saldırıyı önceden bildiğini ileri süren Vucic, şu ifadeleri kullandı:

"Birçok kez söylediğimiz ama çok az kişinin duymak istediği, çok az kişinin inanmak istediği, çok az kişinin gerçeklere bakmayı düşündüğü bir şey; 7 Mart'ta ABD'nin (Moskova) Büyükelçiliği, vatandaşlarına alışveriş merkezlerine gitmemeleri çağrısında bulununca İngilizler ve diğerleri de aynısını yaptı. Yani bu, onların özel servislerinin bazı konuşmaları dinlediği, bilgi aldığı ve bunun olacağını bildikleri anlamına geliyor."

Moskova'daki olayın hesaplanamaz sonuçlarının olabileceğini kaydeden Vucic, Sırbistan Milli Güvenlik Kurulu’nun bugün toplanması için çağrıda bulundu.