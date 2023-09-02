Şirket patronu ile manipülatörler ortak mı?

Merhum borsa oyuncusu Mecnur Çolak, borsada hisseleri işlem gören bir tavuk firmasına gider ve patronla görüşür.

Patrona şirketinin 7 liradan işlem gören hisse senedi ile ilgilendiğini ve borsadan hisse alacağını söyler ve ekler:

-Ben senin şirketinin hissesini 15 lira yaparsam borsada satış yapar mısın?

Patron anında yanıtlar:

-Asla o fiyatlarda satış yapmam çünkü benim değerim bu değil!

Mecnur tekrar bir fiyat söyler:

-Peki 25 lira?

Patron yine itiraz eder:

-Benim tabela fiyatımı bile karşılamaz!

Yani marka değeri.

Mecnur patronu test etmeye devam eder:

-Peki 40 lira yaparsam?

Patron hiç düşünmeden sorunun yanıtını verir:

-Ceketimi alır anahtarı sana teslim ederim.

Yani tüm hisselerimi bu fiyata gelince satarım karışmam diyor.

Şimdi bakıyorsun borsaya, şirketin hisse senedi 3-4 ayda 20 liradan 500 liraya, hatta bazı şirketlerin hisseleri yüzde 3 bin yükselmiş ama ne şirket ne de patron bir lot hisse satmıyor.

Yine halka arzlarda bakıyorsun 10 liradan arz edilen senet, 100 liraya kısa sürede yükseliyor.

Madem bu hisse bu kadar değerliydi, patron hisselerini neden 100 liradan değil de 10 liradan halka arz etti?

Halka arzı yapan aracı kurum, patronu kandırıp düşük değerleme mi yaptı?

Patronun acaba o güzelim şirketinin yüzde 30’u çok ucuza mı gitti?

Elbette hiçbir şirket 100 liradan talep gelecek olan şirketinin hisse senedini 10 liradan halka arz etmez.

O halde bu işte bir şey yok mu?

Basit bir kalem şirketinin piyasa değeri kısa sürede 17 milyar dolara yükseliyor. Yine bin kişinin çalıştığı şirketin piyasa değeri, içerisinde Akbank, Aksigorta ve daha onlarca altın gibi değerli şirketi bünyesinde tutan Sabancı Holding’i geçiyor.

Yoksa bu patronlar hisseye anormal prim yaptıran manipülatörlerle mi ortak iş yapıyor.

Bunu şeytanın avukatı olarak soruyorum.

Çünkü 10 liradan şirketinin yüzde 30’unu satan bir patron, 2 ayda 200 lira olan hissesinde neden satış yapmıyor.

Normal şartlarda o piyasa değeri ile 4 yeni aynı şirketten kurabilir.

Bunu devlet ve kurumları sorgulamıyor, en azından yatırımcının elindeki üç kuruşunu bu ahlaksız çarka kaptırmaması için bu soruya yanıt aranması lazım.