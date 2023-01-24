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Şirketin CEO'sunu Davos'ta yakaladılar. Aşının hiçbir yararının olmadığı ortaya çıktı

Pfizer CEO’su Albert Bourla Davos’ta koronavirüs aşısıyla ilgili skandallar sorulunca kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Bourla’yı korumaları kaçırmaya çalıştı.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 11:44
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Şirketin CEO'sunu Davos'ta yakaladılar

Şirketin CEO'sunu Davos'ta yakaladılar. Aşının hiçbir yararının olmadığı ortaya çıktı
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Pfizer ve BioNtech’in birlikte ürettiği koronavirüs aşısının 65 yaş üstü vatandaşlarda kan pıhtılaşmasını ve inme riskini artırdığı yönünde çıkan iddialar büyük tartışmalara neden olmuştu.

Öte yandan Piyasaya “Korona virüs yayılmasını ve bulaşmasını engelliyor” vaadi ile sürülen Pfizer’in mRNA aşıları, zaman içerisinde sağlık kurumları tarafından “tam olarak engellemiyor” olarak düzeltildi.

PFİZER’IN CEO’SUNA ZOR SORULAR

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) için İsviçre'nin Davos kasabasında bulunan ilaç devi Pfizer'in icra kurulu başkanı Albert Bourla, Covid-19 aşısı konusunda iki gazeteciyle karşı karşıya geldi.

ABD merkezli Rebel News için çalışan gazeteciler Bourla'ya aşı hakkında çeşitli sorular yöneltti. Ancak Pfizer CEO'su, gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı.

Gazeteci Ezra Levant, "Bay Bourla, size sorabilir miyim? Aşıların bulaşmayı durdurmadığını ne zaman öğrendiniz? Bu bilgiyi kamuoyuna açıklamadan önce ne kadar zamandır biliyordunuz?" sorularını sordu. Ancak Pfizer CEO'su "Çok teşekkür ederim" cevabını verdi.

Ezra Levant mikrofonu tekrar Bourla'ya yöneltmeden önce, "Bu soruya cevaben, aşıların bulaşmayı durdurmadığını artık biliyoruz, ama bunu neden gizli tuttunuz? (Aşıların) yüzde 100 etkili olduğunu söylediniz, sonra yüzde 90, sonra yüzde 80, sonra yüzde 70, ama artık aşıların bulaşmayı durdurmadığını biliyoruz. Bunu neden sır olarak saklıyorsunuz?" sorularını sordu.

Albert Bourla, sorulara cevap olarak "İyi günler" demekle yetindi.

"İyi günler" cevabını alan Ezra Levant, "Cevabı öğrenene kadar güzel bir gün geçirmeyeceğim. Aşınızın bulaşmayı durdurmadığını neden bir sır olarak sakladınız?" dedi.

 

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Pastör
24.01.2023 12:23
Aşı olmadan önce kağıtta imzalattılar yani kimse sorumluluk almadığı gibi insanları aşı olmaya yönlendirdiler şimdi kim suçlu?  
 
dindar
24.01.2023 11:57
bu korona süreci ülkemizde yerli ve milli duruşla yabancı duruşu ortaya çıkartmıştır. paki ülkemizde siyasi lider veya partilerden hangisi nerede durdu?  
 
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