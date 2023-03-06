Şırnak'ta 8 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

(DHA) - Kaza, akşam saatlerinde Cizre-Nusaybin karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Cizre’den Köyceğiz köyü istikametine seyir halinde olan sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 47 PT 877 plakalı minibüs, refüj arasından karşı şeride geçmeye çalışan 73 AAU 314 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride geçip duran minibüslere 33 E 0019 plakalı TIR çarptı.

Kazada Bedia Oktay (55), İsmail Olak (3), Rafia Olak (33), Gülizar Kulat (29), Sıraç Kaya (51), Halime Bilgin (44), Berivan Agac (30) ve Halide Kulat (25) yaralandı. İhbarla olay yerine ambulans, itfaiye, jandarma ve polis trafik ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yaralılar ambulanslarla Cizre, İdil, Silopi ve Şırnak’taki hastanelere kaldırıldı.



Kaza nedeniyle Cizre-Nusaybin kara yolu iki saat ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, kaza yapan araçların kaldırılmasından sonra yol yeniden ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şırnak’ın Cizre ilçesinde çarpışıp savrularak karşı şeride geçen 2 minibüse TIR’ın çarptığı, 1’i bebek 8 kişinin yaralandığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 47 PT 877 plakalı minibüsün, refüj arasından karşı şeride geçmeye çalışan 73 AAU 314 plakalı minibüs ile çarpışarak karşı şeride savrulduğu v ekarşı istikametten gelen 33 E 0019 plakalı TIR’ın minibüslere çarptığı görülüyor.