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Şırnak'ta yoğun sis trafiği olumsuz etkiledi

Şırnak'ta etkili olan yoğun sis nedeniyle, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Sürücüler zor anlar yaşadı. 

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 17:24
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Şırnak'ta yoğun sis

Şırnak'ta yoğun sis trafiği olumsuz etkiledi
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İHA'nın haberine göre, Şırnak'ta sis, görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü.

Yağmur sonrası etkili olan sis nedeniyle Şırnak'ta görüş mesafesi 5 metreye düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Ulaşımda aksamanın meydana geldiği şehirde görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, sis nedeniyle sürücüler hızını düşürerek takip mesafelerini korudu.

Görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü güzergahta sürücüler, araçlarının dörtlülerini yakarak ilerliyor. Trafik ekipleri, sürücüleri, yakın takip, aşırı hız ve halatlı sollama yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

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