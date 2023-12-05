Siron nasıl yapılır?

Malzemeler

1 paket hazır fırınlanmış ya da rulo sarılmış yufka

4 su bardağı et suyu

tuz

Kıymalı Harcı için: ( Sade de yapılabilir - İç harcı olmasa da olur )

250 gr kıyma

1 adet küçük kuru soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

yarım su bardağı su

tuz

karabiber

Servisi için:

Sarımsaklı yoğurt

Hazırlanışı

Yufkalar fırına girebilecek şekilde bir borcama koyulur.

Kıymalı harç için yemeklik doğranan soğan, 1 yemek kaşığı tereyağı ile orta boy bir tencerede pembeleşinceye kadar kavurulur.

Kavurulan soğanlara kıyma ilave edilir ve suyunu salıncaya kadar kavurulur.

Tencereye salça eklenir ve kavurmaya devam edilir. Suyu, tuzu ve karabiberi eklenir. Suyunu çekinceye kadar ara sıra karıştırarak pişirilir ve ocaktan alınır.

Bir kap içine dizilen yufkalara sıcak et suyu kepçe ile ilave edilir.

Suyunu çekmeye başladığında 180 derecede önceden ısıtılan fırına alınır ve 5-10 dakika kadar pişirilir.

Fırından çıkan yufkaların üstüne sarımsaklı yoğurt bir kaşık yardımıyla yayılır.

Üstüne kıymalı harcı dökülür ve isteğe göre biraz maydanoz ekleyerek servis edilir.

Afiyet olsun.