İçli köfte nasıl yapılır?

Malzemeler:

Dışı için:

1.5 su bardağı ince köftelik bulgur

1 çay bardağı irmik

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 su bardağından biraz az un

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı soğuk su

İç harcı için;

2 yemek kaşığı sıvı yağ

300 gr kıyma

3 orta boy soğan

Yarım tatlı kaşığı salça

Yarım demek maydanoz

1 küçük çay bardağı küçük parçalı ceviz (isteğe bağlı)

Tuz

Pul biber

Karabiber

Kızartmak için;

Sıvı yağ

Hazırlanışı:

Soğanlar ince ince doğranır. Tavaya sıvı yağ alınıp soğanlar eklenir, kavrulur.

Kavrulan soğanlara kıyma eklenir ve suyunu çekinceye kadar kısık ateşte biraz daha kavrulur.

Karışıma salça eklenir 3 dakika daha kavrulur. Biraz su eklenir.

Baharatlar, tuz, ceviz ve ince kıyılmış maydanoz eklenip ocağın altı kapatılır. Soğumaya bırakılır.

Ayrı bir kapta ince bulgur 1 bardak soğuk su ile kısır yapar gibi ıslatılır.

Suyu çekilince irmik, salça, baharatlar, tuz eklenip 15 dakika boyunca azar azar suyu eklenir ve iyice yoğurulur.

Daha sonra un eklenir ve 5 dakika daha yoğurulur.

le alınıp yuvarlandığında dağılmıyorsa içli köftenin dışı tamam demektir.

Cevizden biraz daha büyük parçalar alınıp baş parmak ile ara ara su alınarak içi ince bir şekilde açılır.

İç koyulur ve yukarı doğru limon şeklinde uzatılır.

Biten içli köfteler kızgın 1 bardak sıvı yağda kızartılır.

Afiyet olsun.