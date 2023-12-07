İçli köfte nasıl yapılır?

İşte içli köfte tarifi...

KAYNAK: Haber Merkezi
İçli köfte nasıl yapılır?

İçli köfte nasıl yapılır?

Malzemeler:

Dışı için:

1.5 su bardağı ince köftelik bulgur

1 çay bardağı irmik

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 su bardağından biraz az un

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı soğuk su

İç harcı için;

2 yemek kaşığı sıvı yağ

300 gr kıyma

3 orta boy soğan

Yarım tatlı kaşığı salça

Yarım demek maydanoz

1 küçük çay bardağı küçük parçalı ceviz (isteğe bağlı)

Tuz

Pul biber

Karabiber

Kızartmak için;

Sıvı yağ

Hazırlanışı:

Soğanlar ince ince doğranır. Tavaya sıvı yağ alınıp soğanlar eklenir, kavrulur.
Kavrulan soğanlara kıyma eklenir ve suyunu çekinceye kadar kısık ateşte biraz daha kavrulur.
Karışıma salça eklenir 3 dakika daha kavrulur. Biraz su eklenir.
Baharatlar, tuz, ceviz ve ince kıyılmış maydanoz eklenip ocağın altı kapatılır. Soğumaya bırakılır.
Ayrı bir kapta ince bulgur 1 bardak soğuk su ile kısır yapar gibi ıslatılır.
Suyu çekilince irmik, salça, baharatlar, tuz eklenip 15 dakika boyunca azar azar suyu eklenir ve iyice yoğurulur.
Daha sonra un eklenir ve 5 dakika daha yoğurulur.
le alınıp yuvarlandığında dağılmıyorsa içli köftenin dışı tamam demektir.
Cevizden biraz daha büyük parçalar alınıp baş parmak ile ara ara su alınarak içi ince bir şekilde açılır.
İç koyulur ve yukarı doğru limon şeklinde uzatılır.
Biten içli köfteler kızgın 1 bardak sıvı yağda kızartılır.

Afiyet olsun.

İlgili Haberler
Mangalda mantar nasıl yapılır?
Sade kek nasıl yapılır?
Spagetti nasıl yapılır?
Siron nasıl yapılır?
Öne Çıkanlar
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Son Haberler
Doları ve Euroyu bilen adam Remzi Özdemir doların 40 lira olacağı tarihi açıkladı Gündem
Doları ve Euroyu bilen adam Remzi Özdemir doların 40 lira olacağı tarihi açıkladı
1. Lig'de kritik maçların hakemleri açıklandı Spor
1. Lig'de kritik maçların hakemleri açıklandı
Altından Çapanoğlu çıkmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Altından Çapanoğlu çıkmak deyimi ne anlama geliyor?
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var Gündem
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
Bjelica'dan Trabzonspor ile ilgili flaş itiraf Spor
Bjelica'dan Trabzonspor ile ilgili flaş itiraf
Gaziantep’te 26 kaçak yakalandı Gündem
Gaziantep’te 26 kaçak yakalandı
BIST 100 endeksi ilk yarıda düştü Ekonomi
BIST 100 endeksi ilk yarıda düştü