Mangalda mantar nasıl yapılır?

Malzemeler:

500 gram mantar

Yarım su bardağı zeytinyağı

2 diş sarımsak (dövülmüş veya rendelenmiş)

Yarım çay kaşığı kırmızıbiber pul biber

Yarım çay kaşığı kekik

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar

Maydanoz

Hazırlanışı:

Mantarlar yıkanır ve sapları çıkarılır. Kaşık yardımıyla mantarları oyarak içini doldurmak için yer açılır.

Bir karıştırma kabında zeytinyağı, dövülmüş sarımsak, kırmızıbiber, kekik, tuz ve karabiber karıştırılır.

Hazırlanan sos mantarların içine dökülür ve mantarlar sosla iyice harmanlanır.

Mangal ızgarası iyice ısıtılır. Mantarlar ızgaraya yerleştirilir ve her iki tarafını da altın rengi olana kadar pişirilir.

Mantarların üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpilir ve peynir eriyene kadar ızgarada tutulur.

Taze maydanoz yapraklarıyla süsleyerek sıcak servis yapılır.

Afiyet olsun.