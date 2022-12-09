NTV’nin haberine göre; Sırt ağrısı, sırtımızda bulunan omurganın iki yanındaki kasların gerilmesi ile oluşur. Sırt ağrısına yol açan bu gerilmenin en büyük nedeni strestir. Normalde ‘’C’’ harfine benzeyen boyun omurgası düzleşir, omuz ve sırta giden sinirlerin çıkışları daralır ve sinirler baskı altında kalacağı bildirildi.

Her beş kişiden biri yaşamının belirli dönemlerinde sırt ağrısı ile karşı karşıya kalacağı vurgulandı. Her yaş grubunda ortaya çıkabilen sırt ağrısı, hayat kalitesini düşürmekle birlikte önemli hastalıkların da belirtisi olabilmektedir. Pek çok rahatsızlıkta olduğu gibi sırt ağrısında da erken teşhis çok önemlidir. Peki kas incinmesi gibi basit bir nedenle ya da kalp hastalıkları gibi ciddi bir sağlık sorunuyla birlikte görülebilen sırt ağrısı nasıl tedavi edilir? Sırt ağrısına iyi gelen egzersizler nelerdir? Bu baskı sonucunda sırt kasları gerilir ve ağrı oluşmaya başlar. Kasların uzun süre gergin halde kalması fibrozit adı verilen kas topaklarına neden olur. Yorgunluk, ağır kaldırma, klimaya maruz kalma gibi tetikleyici etkenlere bağlı olarak da sırt ağrısı olur. Bazı kişilerde sırt ağrısını azaltmaya yönelik kambur duruş başlayabilir. Sırt ağrısı pek çok hastalığın belirtilerinden biri de olabilir.

SIRT AĞRISININ NEDENLERİ NELERDİR?

Sedanter Yaşam

Yaralanmalar

Fibromiyalji

Sırt fıtığı

Kemik Erimesi

Romatizmal hastalıklar

Deformite (Skolyoz, kifoz vb)

Tümörler

Dejeneratif değişiklikler

Yansıyan Ağrılar

Çeşitli metabolik ve mikrobik durumlar da sırt ağrısı sebebi olabilirler.

SIRT AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Sırt ağrısına ne iyi gelir sorusu pek çok kişinin en çok merak ettiği konulardan biridir. Sırt ağrısına iyi gelen bazı yöntemleri deneyerek ve rutin alışkanlıklarınızı değiştirerek sırt ağrılarınızı hafifletebilirsiniz. Uzun süren sırt ağrılarında mutlaka uzman bir doktora başvurulması gerekir.

-İdeal kilonuza ulaşın ve sağlıklı beslenin.

-Düzenli egzersiz yaparak sırt kaslarınızı güçlendirin

-Dik yürümeye ve oturmaya özen gösterin.

-Kilonuz ile uyumlu sertlikte, ortopedik yataklarda yatın.

-Kadınlar göğüslerini destekleyen sutyenler kullanmalıdır.

-Ağır sırt ve kol çantası taşınmamalıdır.

-D vitamininizi doktor kontrolünde normal seviyelere yükseltin.

SIRT AĞRISI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Sırt ağrısı tedavisinde öncelik sırt ağrısının nedeninin belirlenmesidir. Bu amaçla sırt ağrısı teşhisi fiziki muayene, şikâyetlerin dinlenmesi ve MR, BT, EMG ve direkt grafi gibi incelemeler ile konulur. Sırt ağrısının nedenine ve ağrı şiddetine göre lokal etkili merhemler, kas gevşeticiler kullanılabilir.

İlaç tedavisinin yeterli olmadığı durumlarda ise fizik tedavi, nöral terapi, akupunktur, soft lazer, masaj gibi alternatif tedaviler uygulanmalıdır. Bu tedavilere ek olarak stres faktörü de ortadan kaldırılmalıdır. Hastanın stres düzeyini artıran unsurların uzaklaştırılası, tatile çıkılması, hobilere vakit ayırılması önerilir. Stres yönetiminde zorlanıyorsa hasta psikiyatrist yardımı da alabilir.

Tedavi bitiminde egzersiz çok önemlidir. Sırt kaslarını güçlendirecek egzersizler ve yüzme oldukça faydalıdır. Bunun yanı sıra güneş, deniz, sıcak kum, kaplıcalar da sırt ağrısı tedavisinde destekleyicidir.

SIRT AĞRISINA İYİ GELEN EGZERSİZLER?

Sırt ağrıları için egzersiz yapmak hem ağrılarını hafifletir hem de sırt kaslarınızı gevşetip, güçlendirerek yeni ağrıların oluşmasını önlemeye yardımcı olur. Isınma ve gevşeme hareketlerinin ardından bu sırt egzersizlerini uygulayabilirsiniz;

-Kapı çerçevesinde ayakta olup, ellerinizle kapı çerçevesinin üstünden destek alarak öne doğru esneyin.

-Sandalye üzerinde otururken ellerinizi başınızın arkasında birleştirin ve geriye doğru eneyerek tavana bakın.

-Sırtınızı duvara yaslayın ve dirsekleriniz ile bilekleriniz duvara temas edecek şekilde kollarınızı açın. Kollarınızı duvar ile temasınızı kesmeden yukarı kaldırıp indirin.

-Kürek kemiklerinizi 5 saniye boyuna birbirine yaklaştırıp, gevşetin.

-Yüz üstü uzanın ve göğsünüzün altına bir yastık alın. Kollarınızı iki yana açın, başparmağınızı tavana doğru dikin ve kollarınızı yukarı kaldırıp, indirin.

-Zemine oturun ve ayaklarınızı uzatın. Bacaklarınızı yanlardan tutun ve başınızı göbeğinize doğru eğin. Sonrasında da bu pozisyonda kollarınızı yukarı kaldırıp, indirin.

-Zeminde el ve dizlerinizin üzerinde durun. Karın kaslarınızı kasarak omurganızı düzleştirin. Karnınızı gevşetmeden sol kolunuzu öne doğru, sağ ayağınızı arkaya doğru uzatın. Sonra sağ kol ve sol ayakla aynı işlemi tekrarlayın.

-Spor salonunda kürek çekme egzersizleri yapabilirsiniz.