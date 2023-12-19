Sis 3 şehri esir aldı

Kaynak: AA
Sis 3 şehri esir aldı
Bolu, Düzce ve Karabük'te sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Görüş mesafelerinin düştüğü şehirlerde, sürücüler zor anlar yaşadı.

Yurdun genelinde soğuk hava etkisini sürdürürken, bazı illerde yoğun sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Bolu, Düzce ve Karabük'te meydana gelen sis, kentleri esir aldı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi kampüsü, Yurukaya köyü, Dağkent, Sümer, Alpagut, Paşaköy, Karacaçayır ve Kılıçarslan mahalleleri ile D-100 kara yolunun kent merkezi mevkisi sisle kaplandı.

Görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler trafikte dikkatli seyretti.

SİS, GÖRÜŞÜ KISITLADI

Düzce'de de sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Gölyaka gişeleri, Gümüşova rampaları ve Yeşilyayla mevkilerinde görüşü kısıtladı.

Düzce Ovası'nın güney kesiminde yer alan Aydınpınar yolu ve çevresindeki köylerde de sis etkili oldu.

Karabük'te kent merkezinde ve Safranbolu ilçesinde yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

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