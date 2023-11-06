Şişli’de panelvan kamyonun altına girdi sürücü kazayı sıyrıklarla atlattı

Şişli’de sürücüsünün kontrolünden çıkan panelvan, park halindeki kamyona arkadan çarptı. Sürücü kazayı hafif sıyrıkla atlattı.

KAYNAK: İHA
Şişli’de panelvan kamyonun altına girdi sürücü kazayı sıyrıklarla atlattı

Olay, saat 16.00 sıralarında Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Vedat Kalkan’ın kullandığı 34 FYK 228 plakalı panelvan araç, 34 GDF 78 plakalı park halindeki kamyona arkadan çarparak saplandı. Çevredeki esnaf ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan Vedat Kalkan vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılırken, ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu kapatıp güvenlik önlemleri alırken, yaralı sürücü ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Sürücünün kazadan sadece burun kanaması ve sıyrıklarla kurtulduğu öğrenildi.

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“BÜYÜK BİR PATLAMA SESİ ÇIKTI”

Kaza sonrası sesi duyarak olay yerine gelen esnaf Ahmet Gezmişoğlu, “Patlama sesi duydum. Dışarıya çıktım, ambulans ve itfaiyeyi aradım. Hemen arabanın yanına koştum. İçinde bir delikanlı vardı. Sonra arkadaşlar araçtan çıkardı. Durumu hakkında bilgim yok. Çok büyük bir patlama sesi çıktı. Herkes hemen aracın yanına geldi. Bütün esnaf arkadaşlar koştu. Su getirenler oldu. Ambulansı aradığımda, ‘Bir tane mi, iki tane mi gelsin?’ dediler. İki ambulans gelmesi gerektiğini söyledim. Çünkü aracın sağ tarafı hiç gözükmüyordu. Arabayı çektiklerinde göreceğiz” dedi.

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