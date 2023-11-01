Şişli'deki 500 milyon dolarlık arazide yeni gelişme. 1 TL'ye Mustafa Sarıgül'e devredilmişti

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün, Şişli Belediye Başkanlığı döneminde belediyeye ait, toplam büyüklüğü 75 bin metrekare, toplam değeri ise 500 milyon dolar olan bir taşınmazı bedelsiz; yine değeri 500 milyon doları bulan 8 taşınmazı ise 30 yıl süreyle 1 TL karşılığında kendine ait İstanbul Şişli Vakfı’na devretmesi yargıya taşınmıştı.

Açılan davada, dev arazi ve üzerindeki binaların devriyle ilgili 9 Ağustos 2012 ile 7 Haziran 2012 tarihlerinde alınan Meclis kararlarının iptali için ‘haksız ve hukuka aykırı olduğu ve kamu hizmeti sağlamadığı’ gerekçesiyle İstanbul İdare Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Yargı, Mustafa Sarıgül aleyhine karar verirken belediyeye ait malların devrini iptal etmişti.

BAŞKAN’IN TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

HalkTV’den Ali Macit’in haberine göre; Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ise, mahkeme kararı sonrası Belediye Meclisini olağanüstü toplantıya çağırdı. Başkan Keskin’in bu talebi olağanüstü toplanan Şişli Belediyesi Meclisine geldi. Edinilen bilgilere göre kendi partisinden de sert bir muhalefetle karşılaşan Keskin, tek maddelik gündem maddesini Meclis Hukuk Komisyonu’na sadece protokol yapmak yetkisi ile havale etti.

YENİDEN MECLİSE GELECEK

Hukuk komisyonu, protokol yapmaya izin vermedi. Yoğun tartışmaların yaşandığı mecliste Keskin’e sadece vakıfla ‘sulh için görüşme’ yetkisi verildi. Keskin, Sarıgül’ün vakfı ile görüştükten sonra önerilen maddeleri yeniden Şişli Belediyesi Meclisi’ne sunacak. Meclis, vakfın taleplerine göre yeniden karar alacak.

1 MİLYAR DOLARLIK YER 1 LİRAYA GİTTİ!

Mustafa Sarıgül, 2012 ve 2013 yıllarında aralarında eski Şişli Belediyesi Hizmet Binası’nın da yer aldığı, toplam büyüklüğü 75 bin metrekare, toplam değeri ise 500 milyon dolar olan bir taşınmazı bedelsiz; yine değeri 500 milyon doları bulan 8 taşınmazı ise 30 yıl süreyle 1 TL karşılığında kendi vakfına intifa ettirdi.