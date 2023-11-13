Sivaslı çiftçiden yok artık dedirten ürün. Mutfak tüpü büyüklüğünde

Sivas'ta çiftçilik yapan Yakup Çoban'ın, doğal gübre kullanarak ürettiği pancarlar dikkat çekiyor. Hasadına başlanan pancarlar, mutfak tüpü büyüklüğünde boyuta ulaşıyor.

KAYNAK: İHA
Sivaslı çiftçiden yok artık dedirten ürün. Mutfak tüpü büyüklüğünde

Sivas’ta çiftçilik yapan Yakup Çoban, Nisan ayında ektiği şeker pancarını hasat etmeye başladı. Pancarların boyutu ise herkesi şaşırtıyor.

Normal bir şeker pancarın 3 katı büyüklüğünde yetişen dev pancarlar mutfak tüpü boyutuna ulaştı. Birisi 11, diğeri ise 9 kilogram ağırlığa ulaşan pancarlar, görenleri hayrete düşürdü. Nisan ayında pancar tohumlarını toprakla buluşturduklarını ifade eden Yakup Çoban, “Söküm için bize tarih veriyorlar, biz de o tarihte başlıyoruz. 1 aydır pancar ile haşır neşiriz. Hasadımız bitmek üzere” dedi.

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"MUTFAK TÜPÜ KADAR BÜYÜK"

Pancar sökümü esnasında sürpriz ile karşılaştıklarını ifade eden Çoban, “Her zaman bu büyük pancarlar denk gelmiyor. Geçen yıl da böyle olmuştu ama bu kadar büyük olmamıştı. Bu biraz daha büyük olunca ben de sosyal medyada paylaşma gereği duydum. Çiftçi arkadaşlarımıza teşvik olması açısından böyle bir şey yaptım. Biz suni gübreden ziyade hayvan gübresi ile verimini güçlendirmeye çalışıyoruz. Başka da elimizin hüneri yok. Rabbim nasip etti. Geçtiğimiz yıl 10 kilo civarında üretmiştik. Birisi 12 buçuk kilogram civarında geldi, diğeri de 11 kilogram geldi. Mutfak tüpü kadar da büyük. Ancak hasattan sonra tarlada beklediği için şu an kilosu bir miktar azaldı” ifadelerini kullandı.

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