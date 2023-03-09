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Fiorentina Sivasspor maçının yayınlanacağı kanal belli oldu. Şifresiz

Sivasspor, bu akşam İtalya'da Fiorentina ile karşı karşıya gelecek. 

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 12:42
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Sivasspor kritik virajda

Fiorentina Sivasspor maçının yayınlanacağı kanal belli oldu. Şifresiz
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Artemio Franchi Stadyumu'nda yarın saat 23.00'te başlayacak müsabakayı Arnavutluk'tan Enea Jorgji yönetecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda mücadele eden ve ilk maçında Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'u 1-0 yenerken, konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti. Kırmızı-beyazlılar deplasmanda Ballkani'yi 2-1, evinde ise CFR Cluj'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Sivas ekibi, son maçında deplasmanda Slavia Prag'la 1-1 berabere kalarak 11 puanla grubu lider tamamladı ve son 16 turunda İtalyan ekip Fiorentina ile eşleşti.

Avrupa kupalarında daha önce 28 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 10'unu kazandı, 4'ünde berabere kaldı, 14 kez sahadan yenik ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 33 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 50 gole engel olamadı.

Fiorentina-Sivasspor maçının yayınlanacağı kanal da belli oldu. Karşılaşma TV8,5'tan şifresiz olarak naklen ekrana gelecek.

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