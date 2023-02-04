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Rıza Çalımbay: Disiplini bozmadan oyunumuzu oynadık

Rıza Çalımbay, maç sonunda Beşiktaş ve alınan galibiyet hakkında konuştu.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 19:02
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Sivasspor teknik direktörü maç sonu konuştu

Rıza Çalımbay: Disiplini bozmadan oyunumuzu oynadık
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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ı mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Çalımbay yaptığı açıklamada, "Zor bir maçtı. Mükemmel bir kadroya sahip çok iyi bir takım var. Mücadele etmek kolay değil. Herkesin kapasitesinin üstüne çıkması gerektiğini söyledik. Kendi sahamızda puan ve puanlar almamız gerekiyordu mutlaka." dedi.

Rıca Çalımbay "Bizim çok güzel hedeflerimiz var hem Avrupa hem Türkiye Kupası'nda. Bunları çok iyi şekilde geçeceksek, öncelikle ligde iyi olmalıyız. Önce Alanya, sonra Beşiktaş maçları çok önemliydi. Çok güzel bir maç oldu. Gayet tempolu oynandı. Takımım hiç hata yapmadı. Güzel gol attık. Hakikaten iyi bir takımı yendik." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli hoca ayrıca, "Takım halinde oynadık. Kimse oyun disiplinini bozmadı. Ara ara pas hataları falan oldu ama oyundan hiç kopmadık. Beşiktaş takımı iyi bir kadroya sahip.

Sonradan giren oyuncular daha tehlikeli olmaya başladılar. Çok sıkıntı yaşadık orada. Bizde oyuncu olmadığı için hemen bir değişiklik yapamadık. Sarı kart görenler vardı. Maçın başından sonuna disiplini bozmadan oyunumuzu oynadık." diye konuştu.

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