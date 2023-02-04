Beşiktaş Sivas'ta Sahipsiztaş. Formasında rozeti bile yok. Gürel Yurttaş yazdı

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Beşiktaş Sivas'ta öyle bir ilk yarı oynadı ki. Mahalle takımı gibi.

Sahada düzeni yok. Orta sahada kimin nerede oynadığı belli değil. İleride Aboubakar yalnızları oynuyor. Defansta açıklar veriyor. Kanatları kullanamıyor. İleri çıkamıyor. Sivasspor'un baskısını kıramıyor.

Yokları oynuyor.

Tam bir perişanlık görüntüsü.

Öyle bir görüntüsü var ki; sanki denizde sahipsiz kaptansız sürüklenen bir gemi.

Evet evet. Takımın sahibi yok.

Farkettiniz mi; bir futbolcusunun formasında Beşiktaş rozeti de yok.

NKoudou 45 dakika yakasında rozet olmayan formayla oynadı. Nasıl kimse farkına varmadı, neden oyun durduğunda izin alınıp da o forma değiştirilmedi?

Beşiktaş'a yakışır mı bu?

Yok mu bu takımın sorumlusu?

Ayıp olmuyor mu?

Sivasspor da Beşiktaş'ın bu halini iyi değerlendirdi doğrusu.

23. dakikada da taç atışında Beşiktaş defansı uyurken Caicedo'nun pasıyla buluşan yeni transferi Saiz''in nefis şutuyla öne geçti.

Sonra Beşiktaş'ın hareketleneceğini sandınız değil mi? Yanıldınız.

Bir Aboubakar'ın çaprazda kaleciyi geçtikten sonra topu auta atması vardı. Gerisi golden önceki gibi.

Bu arada rezalet saha zeminini unutmayalım tabi. Hani düzelmişti? Bir önceki iç saha maçını Malatya'da oynamıştı Sivasspor. Hani artık sorun bitmişti? Bu sahada futbol oynanmasına itiraz edecek bir Beşiktaşlı yöneten yok muydu? Bu sahada futbol oynanmaz. Bunu da belirtmek gerekli.

Gelelim ikinci yarıya...

Beşiktaş aynı 11'le çıkmaz mı sahaya?

Demeyim demeyim diyorum; yapamıyorum! Şenol hoca, bu orta sahadan ne bekledin acaba? Oyun kuramıyor, rakibi kesemiyor, atak başlatamıyor. Kusura bakmayın da (iyi bir insan ve iyi bir Beşiktaşlı olması ayrı konu) Necip'ten ne bekliyorsunuz? Oradan oraya koşup duran, tekniği düşük olan Tayfur'dan ne umuyorsunuz? Masuaku'nun yerine Umut Meraş girince neyi değiştirecek? Muleka şimdiye kadar ne yaptı ki şimdi yapacak?

Asıl değişiklik nihayet 76. dakikada yapıldı. Necip'in yerine Kerem Atakan, Tayfur'un yerine de Dele Alli girdi. Onlar girdi de Beşiktaş oyunu biraz da olsa rakip kaleye yığdı. Kerem'in girmesiyle yeni transfer Hadziahmetovic de yanında pas alış veriş yapacak bir adam bulabildi.

Ama yine defansta verilen açıklar faciaydı. Sivasspor farkı artıracak fırsatı da yakaladı da neyse ki Mert vardı.

Bir de takıldığım... Ghezzal'ın 90. dakikada oyuna girmesi... Uzun süredir oynamıyordu. Madem oynayabilecek durumdaydı biraz daha erken girseydi olmaz mıydı?

Bu maçı fazla uzatmayayım.

Sivasspor'u kutlarım. Beşiktaş'a karşı bilerek yeniliyor diyen Rıza Çalımbay herkesin ağzını kapatmıştır artık sanırım.

Beşiktaş ise... Bu sezon geçmiş olsun.

Eğer gelecek sezon da çöpe atılsın istenmiyorsa hazırlıklar şimdiden başlasın.

Bir de Beşiktaş bu kadar sahipsiz kalmasın. Şanlı Beşiktaş'ın futbolcusu sahada formasında Beşiktaş rozeti olmadan oynamasın.

Bu kulübün mazisi var. Şeref'i var. Hakkı'sı var. Süleyman Seba'sı var.

Ayıp oluyor. Bu perişanlık onların mirasına yakışmıyor.