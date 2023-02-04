Samu Saiz: Beşiktaş gibi büyük bir takımı yenmek güzel

Sivasspor'un yeni transferi Samu Saiz, ligdeki ilk maçında gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş maçı sonrası konuşan Saiz; ''Zor bir takıma karşı oynacağımızı biliyorduk. Maçı domine ettiler ama bizim pozisyonumuz daha fazlaydı. İyi bir maç çıkardığımız düşünüyorum''

Çok mutluyum. Beşiktaş gibi büyük bir takımı yenmek ve taraftarımızı mutlu etmek çok güzel.'' dedi.