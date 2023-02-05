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Deniz Çoban: Sivasspor-Beşiktaş maçında 2 penaltı, 1 kırmızı verilmedi

Eski hakem ve yorumcu Deniz Çoban, Sivasspor-Beşiktaş maçındaki hakem kararlarıyla ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 09:03
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Deniz Çoban'dan Sivasspor-Beşiktaş maçıyla ilgili flaş ifadeler

Deniz Çoban: Sivasspor-Beşiktaş maçında 2 penaltı, 1 kırmızı verilmedi
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Eski hakem ve yorumcu Deniz Çoban, Sivasspor-Beşiktaş maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

Çoban, Beinsports'taki programda şu yorumları yaptı:

- (18. dakikada Max Gradel'in penaltı beklediği pozisyon) Ben bu el hamlesinin de masum olmadığını düşünüyorum. Önüme o şekilde kolunuzu uzatıyorsanız ben, bu bariyeri devirip geçmek zorunda değilim. Hem ayaktan zaten dengem bozuluyor hem de bunu görürsem. Bence penaltı verilse daha doğru olurdu.

- 44. dakikada Karol Angielski'nin penaltı beklediği pozisyon) Welinton, sağ ayağıyla topa uzanıyor. Diğer ayağıyla ise oyuncunun destek ayağını yere koymasına müsaade etmiyor ve ayağına takıp beraberinde getiriyor. Destek ayağını koyamıyor oyuncu yere ve alıp getiriyor. Bir ayağınızla topla oynuyorsunuz ama diğer ayağınızla da rakibinizin bir sonraki hamlesini etkileyecek şekilde destek ayağını yere koymasını engelliyorsunuz. Benim açımdan bu bir penaltı. Hakem yanılabilir. Neden? Muhtemelen hakem topun olduğu bölgeyi, topa yapılan hamleyi takip ediyor. Evet, topa dokundu ama destek ayağımı koyup ikinci hamlemi yapacağım... Futbol, bir temas oyunudur ve temas mutlaka olacak ama yaptığınız hareket; oyuncunun bir sonraki hamlesini, yapmayı istediği davranışı etkilemeyecek. Şimdi siz destek ayağını koymasını engellerseniz o oyuncunun bir sonraki hamlesini engellersiniz. Bence bu bir penaltı.

- (45. dakikada Samu Saiz'la Arthur Masuaku kararları) Futbolda 2+2 her zaman 4 etmez. Her zaman yoruma ihtiyaç vardır. Yapılan faul, sarı kartı hak ediyor ve sarı kartı da görüyor. Zorbay Küçük, kart gösterdikten sonra orada bir gerginlik oluşacağını düşünerek gidiyor. Oyuncuyu gerginlik için engellemeye çalışırken oyuncu üzerine doğru gelip 'çekil' diye ittiriyor. Fark etmedi ve o yüzden tepkisiz kaldı desem fark ediyor. Oyuncuya, 'Sakin ol, yapma' diyor. Ben bunu asla kabul etmiyorum. Bir oyuncunun sahada hakemi bu hale düşürmeye, iki adım geri gidecek kadar onu ittirmeye hakkı yok. Tartışmasız şekilde kırmızı kart olduğunu düşünüyorum. Hakemin sahadaki otoritesini hiç kimse ama hiç kimse bu kadar zaafiyete uğratamaz. Amacı ne olursa olsun... Sahanın otoritesi hakemdir. Bu olmaz.

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