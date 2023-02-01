Sivasspor'da Yatabare şoku

Sivasspor'un resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Spor Toto Süper Lig’in 22. hafta maçında dün Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynadığımız maçın 61. dakikasında sol dizine darbe alan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Mustapha Yatabare’ye yapılan kontrollerde, sol diz iç yan bağ yaralanması tespit edilmiştir."

37 yaşındaki golcü Yatabare, 3-0 kazanılan Alanyaspor mücadelesinde takımının 2 golünü kaydetmişti.