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İşte Beşiktaş'ın son transferi!

Beşiktaş Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı. Başkan Çebi'nin de izlediği antrenmanın ilgi odağı minik Arden Cenk oldu

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 16:06
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Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

İşte Beşiktaş'ın son transferi!
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Beşiktaş Süper Lig’de Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin de izlediği basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Dünkü maçta forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer futbolcuların ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması yaparak başladıkları idman, pas çalışması sonrası oynanan minyatür kale ve dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.

Bu arada Cenk Tosun'un minik oğlu Arden Cenk, bir süre antrenmanı izledi, ardından da sahaya çıkarak şut çekti. 

Siyah-beyazlılar, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına, yarın saat 12.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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