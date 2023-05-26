Sivasspor’da Rıza Çalımbay’ın yerine gelecek isim belli oldu

Takımın başına geçtiği 2019 yılından beri büyük bir istikrara kavuşan Sivasspor 4 yılda 3 kez Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanmış, bu sezon da Konferans Ligi’nde gruptan çıkma başarısı gösterdi.

SEZON SONU AYRILABİLİR

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli teknik direktör, Sivasspor’da yeni hedeflerin olmaması durumda takımdan ayrılabileceğini ifade etmişti. Bu ihtimali göz önünde bulunduran Kırmızı-beyazlı ekip sezon sonu Rıza Çalımbay’ın olası ayrılığında takımın başına getirmek istediği ismi belirledi.

İLK ADAY İSMAİL KARTAL

Fanatik’te yer alan habere göre, Sivasspor yönetimi, Rıza Çalımbay'ın olası ayrılığında ilk aday olarak İsmail Kartal ile bir görüşme gerçekleştirecek. İsmail Kartal son olarak geçen sezon Vitor Perreira’nın takımdan gönderilmesi sonucunda sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe’nin başına geçmişti. İsmail Kartal yönetiminde tekrar ayağa kalkan Fenerbahçe sezonu 2. sırada bitirdi.