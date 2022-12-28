Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak.
Sarı-kırmızılı ekibin kamp kadrosu açıklandı.
İşte kamp kadrosu;
Muslera, Leo Dubois, Patrick van Aanholt, Midtsjö, Kerem, Seferovic, Mertens, Emre Taşdemir, Gomis, Berkan Kutlu, Nelsson, Rashica, Oliveira, Yusuf Demir, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz, Baran Aksaka, Juan Mata, Metehan, Sacha Boey
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