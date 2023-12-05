Sivassporlu Caner: Lig 2 takım için mi ayarlandı? O zaman biz oynamayalım

Sivassporlu futbolcu Caner Osmanpaşa, Fenerbahçe maçından sonra sert açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Sivassporlu Caner: Lig 2 takım için mi ayarlandı? O zaman biz oynamayalım

Sivassporlu futbolcu Caner Osmanpaşa Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada sert eleştirilerde bulundu.

Tecrübeli futbolcu şunları söyledi:

"Ligde 2 tane takım mı var sadece, onu anlamıyorum? Bu lig sadece 2 takım için mi ayarlandı? O zaman iki takım kendi arasında oynasın.

Bu sadece bize olan bir şey değil. O zaman biz oynamayalım. Burada sitem ediyoruz ama yaramız var yani. İlk yarı net penaltıyı nasıl vermezsiniz? Neye göre çalmıyorsun. Her hafta bir pozisyon. 3. golde adam ayağa basıyor, 'Bilerek basmıyor' diyor. Penaltıyı vermiyorsun, 1-1 olacak. Pendik'e de aynısı yapılıyor. Bütün Anadolu takımlarına yapılıyor.

Ben anlamıyorum ki. Bizim ekmek paramız yok mu? Bizim bir mücadelemiz yok mu? O zaman sahaya çıkmayalım. 3-0 hükmen mağlup yazsınlar. Bu kadar basit, rahat kararlar verilemez.

4. golü yiyoruz, İrfan'a soruyorum 'Eline vurdu mu' diyorum, 'Evet vurdu ama yerde vurdu' diyor. Bu fark eder mi? Yerdeyken elimle gol atabilir mi? Nerede vurduğunun önemi var mı! İlk gol hariç bütün gollerde problem var. Bu kadar rahat verilemez.

Biz oynamayalım mı! Bize penaltı verilmesin mi! İki takım çekişecek diye... Böyle mi artacak ligin kalitesi! Böyle olmaz. Bu kadar rahat verilemez. Özür diliyorum, sinirliyorum. Takım arkadaşlarım da aynı.

Aramızda 100-150 milyon euroluk fark var. Fenerbahçe'nin bir suçu var demiyorum, Fenerbahçe ile alakası yok dediklerimin. Olamaz bu kadar fark. Biz nasıl kazanacağız. VAR bir kere çağırmadı ya, bir tane pozisyona. Bu lig iki takım için değil.

Bütün Anadolu takımlarına yapılıyor. Hakemlerle mi olacak bu iş. Vallahi yazık. Maçla ilgili yorum aklıma gelmiyor. İyi kötü oynamışsın fark etmez. Bizi bu kadar rahat düşüremezsiniz. İlk gol hariç hepsinde problem var. Anadolu takımı geç bir tarafa. Bu kadar rahat değil. Kim gelse aynı şeyi söyleyecek. Bütün takımlara aynı şey yapılıyor. Özür diliyorum. Kusura bakmayın."

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı
Şener Üşümezsoy yeni deprem olacak fayı açıkladı. Deprem sıkışması İstanbul'a doğru mu hareket ediyor
Şener Üşümezsoy yeni deprem olacak fayı açıkladı. Deprem sıkışması İstanbul'a doğru mu hareket ediyor
Son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi AFAD’a göre nerede deprem oldu? Son dakika depremler listesi 4 Aralık Pazartesi
Son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi AFAD’a göre nerede deprem oldu? Son dakika depremler listesi 4 Aralık Pazartesi
Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy açıkladı. Mayıs ayında bilmişti
Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy açıkladı. Mayıs ayında bilmişti
İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli’ye göre kaç büyüklüğünde deprem oldu?
İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli’ye göre kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Son Haberler
İki İspanyol istihbaratçı ABD'ye gizli belge kaçırdı Dünya
İki İspanyol istihbaratçı ABD'ye gizli belge kaçırdı
İsrailli istihbaratçıdan Netanyahu'ya çağrı: Evine dön Dünya
İsrailli istihbaratçıdan Netanyahu'ya çağrı: Evine dön
Gazze'den tahliye edilen 130 kişi İstanbul'a geldi Gündem
Gazze'den tahliye edilen 130 kişi İstanbul'a geldi
Çocuklara aile kurmanın fıtrattan geldiği öğretilecek. Yeni ders müfredata girdi Gündem
Çocuklara aile kurmanın fıtrattan geldiği öğretilecek. Yeni ders müfredata girdi
İsrail Gazze'de evleri hedef aldı Dünya
İsrail Gazze'de evleri hedef aldı
Servet Çetin'den hakem açıklaması: Kızgınım ağzımdan kötü şeyler çıkabilir Spor
Servet Çetin'den hakem açıklaması: Kızgınım ağzımdan kötü şeyler çıkabilir