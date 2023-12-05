İrfan Can Kahveci'nin idolüm dediği Hurşut Meriç konuştu. 'Onunla gurur duyuyorum'

Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin 'Çalımı ondan öğrendim' dediği Hurşut Meriç, Gençlerbirliği'nde birlikte oynadığı eski takım arkadaşını anlattı.

KAYNAK: Haber Merkezi
İrfan Can Kahveci'nin idolüm dediği Hurşut Meriç konuştu. 'Onunla gurur duyuyorum'

Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Sivasspor maçında muhteşem bir gole imza atmıştı.

Karşılaşma sonunda gol öncesi yaptığı ve artık kendisiyle özdeşleşen çalımı ile ilgili konuşan İrfan Can, "Çalımın sırrı, Hurşut Meriç. Ben altyapıdan çıktığımda o hep yapıyordu, ondan göre göre yaptım. Yapınca da hoşuma gitti" demişti.

Çalımın mucidi Hurşut Meriç, İrfan Can Kahveci ve o hareketle ilgili konuştu.

ONA HEP YARDIMCI OLUYORDUM
"Ben bu hareketi sokakta hep futbol oynaya oynaya öğrendim. Gençlerbirliği'nde oynarken İrfan Can Kahveci'yle iletişimim çok iyiydi ve ona hep yardımcı oluyordum. İrfan Can, göre göre ve bana sora sora öğrendi bu hareketi. İrfan Can'ın hareketi çok güzel yaptığını görünce mutlu oluyorum. İrfan Can, Fenerbahçe'de bu sene çok iyi oynuyor. Onunla gurur duyuyorum. Kendisi zaten çok sevdiğim bir kardeşim."

BENDEN GÜZEL YAPAN YOK!
"Bu hareketi Arda Güler'in de yaptığını izledim, ama benim kadar güzel yapan yok. (Gülerek) Şimdi oynadığım amatör kulüp olan Amsterdam Gençlerbirliği takımında da bu hareketi yapıyorum. Arda Güler, böyle devam ederse inşallah benden daha iyi yapar, buna inanıyorum. Bu hareket Arda Güler'e de İrfan Can'dan geçmiş."

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