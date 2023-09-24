Sivas’ta çıkan yangın 24 saat sonra kontrol altına alındı

Sivas’ta dün öğle saatlerinde başlayan bozuk orman arazisi yangını kontrol altına alındı. Sivas genelinde çıkan yangınlarda 210 hektar arazi yandı.

Sivas’ta çıkan yangın 24 saat sonra kontrol altına alındı

Edinilen bilgiye göre yangın, dün saat 15.00 sıralarında Sivas merkeze 60 kilometre uzaklıkta bulunan Yusufoğlan köyü arazisinde başladı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yıldız Dağı eteklerinde bulunan köyde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangını söndürmek için Orman Genel Müdürlüğü Sivas İşletme Müdürlüğü ekipleri, Yıldız Beldesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Yıldızeli ilçesinden takviye itfaiye geldi. Çıkan yangını söndürmek için birçok iş makinesi ile çalışma yapıldı. Yangın 24 saat sonra kontrol altına alındı.

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“YANGINLAR KONTROL ALTINDA”

Yangının çıktığı alana gelerek incelemelerde bulunan Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 50 civarında yangın ihbarı geldiğini ifade ederek, “Bu hafta yangınlarla mücadele ettiğimiz bir hafta sonu oldu. Bu anlamda merkezimize 50 ihbar geldi. Genelde bu ihbarlar anız yangını şeklindeydi. Ancak bu anız yangını olsa da bozuk ormanlarımız tehdit ediyordu. Çok şükür çevre il ve ilçelerden de takviye alarak yaklaşık 35 işçi 15 iş makinesi ile bu yangınlara müdahale edildi. Yangınların hepsi kontrol altında. Yusufoğlan Barajı mevkiindeki yangın bizi biraz tedirgin etti. Çok şükür ki kontrol altına alındı. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor” dedi.

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210 HEKTARLIK ARAZİ KÜL OLDU

Sivas genelinde çıkan yangınlarda toplamda 210 hektarlık alanın yandığını söyleyen Vali Şimşek, “Bunlardan 100 hektarı anız yangını. 100 hektarlık alanda bozuk orman dediğimiz arkamızda bulunan arazi yapısıydı. Geriye kalan 10 hektarlık alanda orman arazisiydi. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yangınlarla mücadelede emekleri geçen herkese teşekkür ediyorum. Yangının çıkış sebebi ile ilgili araştırmalar ilgili merciler tarafından başlatılmış durumda” ifadelerine yer verdi.

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