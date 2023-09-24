Son dakika... İstanbul'da orman yangını

İstanbul Sultangazi'de Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

KAYNAK: İHA
Son dakika... İstanbul'da orman yangını

Sultangazi Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere helikopterle havadan müdahale ediliyor. Yangını çıkardığı iddia edilen iki kişinin de alevlerin olduğu yerden ellerinde bidonla uzaklaşması kameraya yansıdı.

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Sultangazi Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü helikopteri müdahale ediyor.

Yangını çıkardıkları iddia edilen 2 kişinin alevlerin arasından ellerinde bidonla çıktığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiyenin yanan alanda soğutma çalışması devam ediyor.

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