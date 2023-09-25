Ordu’da korkutan yangın. 8 bungalov ev küle döndü

Kısa sürede büyüyen yangın tesis içerisinde bulunan diğer bungalov evlere de sıçradı. Alevlerin büyümesi ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Ünye Belediyesi ekipleri sevk edildi, kısa süre içerisinde çalışma başlatıldı.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ DE YANGIN BÖLGESİNDE BEKLEDİ

Yangının kısa sürede büyümesi sonrası söndürme çalışmalarının devam ettiği sırada ekipler, diğer evlere alevlerin sıçramaması için büyük gayret gösterdi.

Diğer taraftan yangında yaşanabilecek bir kaza nedeniyle sağlık görevlileri de yangın bölgesinde bekledi.

Yangının söndürme çalışmaları sonrası Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri soğutma çalışmalarına devam etti. Yangınla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.