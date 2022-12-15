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Sivas'ta FETÖ firarisi yakalandı

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında 9 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 18:09
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Sivas'ta FETÖ firarisi yakalandı

Sivas'ta FETÖ firarisi yakalandı
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İHA'da yer alan haberde, Sivas İl Jandarma Komutanlığı Terör Mücadele Şube Müdürlüğü aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Fetullahçı Terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 9 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Ö.L.P. isimli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

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