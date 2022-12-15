﻿Sivas'ta FETÖ firarisi yakalandı

İHA'da yer alan haberde, Sivas İl Jandarma Komutanlığı Terör Mücadele Şube Müdürlüğü aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Fetullahçı Terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 9 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Ö.L.P. isimli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.