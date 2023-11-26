Sivas’ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

Sivas’ta etkili olan kuvvetli rüzgarda çatılar uçtu. Çatılardan kopan parçalar nedeniyle bazı araçlar hasar gördü.

KAYNAK: DHA
Sivas’ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

Sivas’ta etkili olan kuvvetli rüzgar sonrası birçok binanın çatısı uçtu. Araçlarda hasara yol açan çatıların uçma anı ise güvenlik ve vatandaş kameralarına yansıdı.

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Sivas'ta öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Ahmet Turan Gazi Mahallesi’nde bulunan 14 katlı Saray Kent Sitesi’nin çatısı uçtu. Binanın çatısından kopan parçaların isabet ettiği, park halindeki 2 otomobilde ise hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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Polis tarafından sitenin etrafındaki sokaklar trafiğe kapatıldı. Kadı Burhanettin Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısı da kuvvetli rüzgar nedeniyle aniden uçtu. Çatıların uçma anı ise güvenlik ve vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Ekipler çatılardan uçan parçaların kaldırılması için çalışma başlattı.

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