Cenazeye giderken ata çarptılar: 5 yaralı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde otomobilin ata çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Cemel beldesi yakınlarında meydana geldi.

Gaziantep'ten Amasya’ya cenazeye giden E.K. idaresindeki 05 LA 258 plakalı Tofaş marka otomobil aniden önüne çıkan ata çarptı. Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan S.G., E.B., E.K. ve B.K. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ciddi olan sürücü Sivas’a sevk edildi. At telef olurken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(Kaynak: İHA)