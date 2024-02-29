Sivas’ta sular çekilince ortaya çıktı

Sivas'ın Hafik ilçesine uzaklığı 20 kilometre olan Pusat-Özen Barajı’nda kuraklığın etkisiyle sular kısmi olarak çekildi. Suların çekildiği barajdaki eski yerleşim yerleri gün yüzüne çıktı.

Tarımsal ve içme suyu olarak kullanılan baraj alarm verirken, su üzerinde beliren minare ise bölgeden geçenlerin dikkatini çekiyor. Yağışın olmaması ve kuraklık nedeniyle oluşan endişe verici görüntü, dron ile havadan görüntülendi.

Baraj yakınlarındaki Dündar köyünde ikamet eden Erencan Topçu, “Dündar köyünde ikamet etmekteyim. Sürekli buraya gelip gidiyorum. Barajı bu zamana kadar hiç böyle boş görmemiştik. Suda bayağı çekilme var. Evler ortaya çıktı, ilginç bir görüntüsü var. Caminin minaresi çok görünmüyordu. Suların çekilmesiyle ortaya çıkmış. Daha da çekileceğini tahmin ediyoruz” dedi.