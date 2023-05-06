Sivas'ta yağmuru izlerken karşılaştılar arabadan inemediler

Sivas’ın Gemerek ilçesinde yağışlı havayı izlemek için araçlarını durduran 2 kişi, yerleşim yeri yakınına kadar inen iki ayı gördü. İkili araçlarından inmeye korkarken, ayılar dağa doğru çıkıp gözden kayboldu.

Sivas'ta yağmuru izlerken karşılaştılar arabadan inemediler

İHA'nın haberine göre, Gemerek'in Çat köyüne ustasıyla beraber çalışmaya giden Tarkan Yıldırım, yağışlı havayı izlemek için Kuruçay mevkiinde arabalarını durdurdu.

Yıldırım ve ustası, kısa bir süre sonra dağdan iki ayının indiğini fark ettiler. Aç kaldığı düşünülen ve bu yüzden yerleşim yeri yakınına kadar inen ayılar bir süre çevrede dolandıktan sonra tekrar dağa doğru koşarak gözden kayboldular.

O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Tarkan Yıldırım, ayıları gördüklerinde tedirgin olduklarını ve bu yüzden korktukları için arabadan inmediklerini söyledi.

Sızır kasabası sakini Tarkan Yıldırım, “Geçen gün ustamla beraber çalışmak için Çat köyüne gidiyorduk. Hava da yağışlıydı. Kuruçay mevkiinde arabamızı sağ çekip durduk. Yağmuru seyrediyorduk. O anda dağdan iki ayının indiğini gördük" diye konuştu.

Yıldırım "Ayıları görünce ister istemez tedirgin olduk. Zarar verir mi saldırır mı saldırmaz mı diyerek. Arabadan inmeye korktuk. Ayılar biraz dolandı, hayvanlar da bizi görünce korktu. Geri dağa doğru gittiler. Büyük ihtimal aç kalmışlardı” dedi.

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